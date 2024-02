Sabatini: «L’Inter può godersi la Champions League! Sarà diversa»

Sabatini è convinto che adesso, con la Serie A che vede un largo margine, l’Inter possa gestire la Champions League diversamente dalla fase a gironi. L’analisi del giornalista a Microfono Aperto su Radio Sportiva.

CAMBIO DI FRONTE – Sandro Sabatini pensa a una gestione nuova: «Che l’Inter possa godersi la Champions League in modo diverso sì. Secondo me Simone Inzaghi avrebbe dovuto fare turnover anche con la Salernitana, perché ci sono cinquanta punti di differenza: anche con le seconde linee avrebbe vinto, facile. L’Inter inizia con un ottavo di finale molto pericoloso con l’Atlético Madrid: io vedo 50-50, poi non sono il mago dei pronostici e non me ne vergogno di questo. Anzi, sono orgoglioso: se azzeccassi i pronostici starei alle Maldive e da un pezzo. Juventus e Milan insisteranno, perché il secondo posto è di prestigio, ma il campionato è finito dopo i risultati di quest’ultima giornata. E secondo me era finito da un pezzo».