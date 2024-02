Atletico Madrid, gli spagnoli temono l’Inter. C’è una risorsa

L’Inter di Inzaghi è pronta ad ospitare nella bolgia di San Siro l’Atletico Madrid di Simeone. I colchoneros, dopo un avvio di 2024 altalenante, sono tornati alla vittoria e lo hanno fatto in grande stile.

ATTENZIONE – È la vigilia di Inter-Atletico Madrid, gara valida per l’andata degli ottavi di Champions League. I nerazzurri si presentano al match di San Siro in piena forma e con otto gol segnati in due match: tra questi, una vittoria roboante contro la Roma dell’ex Romelu Lukaku. Dall’altro lato, l’Atletico Madrid arriva a Milano con alcune defezioni nelle ultime uscite. Eccetto il pareggio nel derby contro il Real Madrid per 1-1, la squadra di Diego Pablo Simeone ha racimolato altre due sconfitte contro l’Athletic Club in Copa del Rey e la sconfitta in campionato contro il Siviglia. Entrambe perse per 1-0. Lo scorso sabato è arrivata la vittoria ai danni del Las Palmas con un sonoro 5-0. La vittoria ha ridato ai biancorossi la giusta spinta emotiva per affrontare una corazzata come l’Inter davanti il suo pubblico.

FUTURO – Adesso in gioco c’è il passaggio ai quarti di Champions League. Una vittoria nella gara di andata darebbe a entrambe le squadre un momento di relax in più in vista del ritorno fissato a marzo. Simeone sa bene che dovrà far restare concentranti i suoi per 95′ così da non sbagliare approccio alla gara. Stessa cosa anche per Simone Inzaghi che già dal giorno dopo della Salernitana ha chiesto massimo impegno ai suoi ragazzi per Inter-Atlético Madrid.

PRESENZA – Se da un lato Alvaro Morata sta provando a essere disponibile in maniera inaspettata, l’Atletico Madrid nelle ultime uscite ha riabbracciato un vecchio pallino. Stiamo parlando di Angel Correa. L’attaccante argentino ha ritrovato la garra dei sudamericani tanto da riuscire a riprendersi la maglia dell’Atletico Madrid a suon di giocate e gol. Autore di una doppietta e di un assist nel giorno del pokerissimo al Las Palmas, adesso i colchoneros possono puntare sulla rinascita del giocatore che da dieci anni difende questi colori. Gli spagnoli adesso si ritrovano una risorsa in più da sfruttare in vista della delicata sfida di Champions League contro l’Inter e Milano.