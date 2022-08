Sabatini: «Inter. nel derby meglio Dzeko che Lukaku! Acerbi? Fa comodo»

Sandro Sabatini, ha parlato a proposito dell’Inter, attesa domani dalla sfida contro la Cremonese. Sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista si concentra sull’infortunio di Lukaku e sull’imminente approdo di Acerbi in nerazzurro

ESTIMATORE – Queste le parole di Sandro Sabatini a proposito dell’Inter: «Dumfries? Io non lo avrei mai tolto sinceramente. È un giocatore che riesce spesso ad essere decisivo. Lukaku? Sono un estimatore, non un tifoso. Sono un osservatore dei suoi difetti: il belga è un giocatore che ha delle caratteristiche per giocare in contropiede, è un cavallone. Non è uno che tecnicamente può essere il top per una squadra. Io faccio un pronostico: l’Inter è meglio che abbia Dzeko piuttosto che Lukaku. Ma questo infortunio non ne risentirà l’Inter. Conte? Ha avuto la possibilità anche lui e Lukaku, ma fra il belga e Kane si è tenuto l’inglese. La considerazione che il tecnico ha del belga è fortissima, ma ci sono le categorie».

MERCATO –Sabatini parla a proposito dell’operato di Marotta sul mercato: «Marotta? Lukaku venduto a 115 milioni ed è stato ripreso in prestito ad 8 milioni. La carriera del belga dice che il Lukaku visto nel girone di ritorno dell’anno dello scudetto non si era mai visto. L’anno scorso non ha toccato palla al Chelsea. Ma l’operazione di mercato in sé è incredibile. Acerbi? Un giocatore che fa comodo all’Inter. Su Onana-Handanovic sembra che ci siano stati pensieri e ripensamenti».