Capello: «Inter era la favorita ma è in confusione! Ora dipenderà da Inzaghi»

Capello intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha espresso la sua opinione riguardo il momento dell’Inter e le avversarie in UEFA Champions League.

SQUADRA IN CONFUSIONE – Fabio Capello analizza le difficoltà dell’Inter in questo momento: «In Champions League saranno partite difficili per i nerazzurri che però prima devono ritrovarsi e non pensare agli avversarie. Mi sembra una squadra in confusione, era partita favorita ma non è la stessa Inter che abbiamo visto gli anni precedenti. Dipenderà molto da Simone Inzaghi che dovrà lavorare attentamente. Le avversarie difficili in Champions League ci sono sempre, anche quelle che si presuppone siano abbordabili giocheranno per batterti e andare avanti, è una competizione che non ti permette di essere disattento».