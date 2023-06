Sabatini: «L’Inter vuole Lukaku coi soldi di Onana. Thuram terza punta»

Onana in vendita per finanziare Lukaku. Questa la certezza di Sabatini, da Microfono Aperto su Radio Sportiva, nel valutare le mosse di mercato dell’Inter da Thuram in poi.

UNO FUORI E UNO DENTRO – Sandro Sabatini cerca di capire il perché delle possibili cessioni: «È evidente che l’Inter vuole trattenere Romelu Lukaku. Secondo me va bene, perché è andata a comprare Marcus Thuram che è un terzo attaccante. Può anche giocare venticinque partite, ma è un terzo attaccante guardando Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Lukaku. Devi sperare che Lukaku faccia meglio dello scorso girone d’andata e che Thuram faccia meglio di Dzeko. Con quali soldi? Il prestito, l’ho detto una volta e i tifosi dell’Inter si sono offesi, il Chelsea non lo fa più. Come lo vende? Coi soldi o con i giocatori che gli vanno bene. L’Inter sta cercando di recuperare i soldi di Lukaku da Onana e i soldi di Davide Frattesi da Marcelo Brozovic, non so se faccia bene o male ma quello che hanno fatto Piero Ausilio e Giuseppe Marotta in questi anni merita tanto rispetto e approvazione. Per l’Inter però si prospetta l’ennesimo mercato, il terzo di fila estivo, con Steven Zhang che deve recuperare più soldi».