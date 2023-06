Abbonamenti Inter, oggi la seconda fase: le informazioni

Comincia la seconda fase della campagna abbonamenti dell’Inter. Vale solo oggi e si chiude a mezzanotte: ecco come fare per rinnovare e come prosegue la vendita.

NUOVA FASE – Prosegue la prelazione sulla campagna abbonamenti dell’Inter. Dopo la prima fase, che riguardava la conferma del proprio posto, fino a mezzanotte di oggi sarà possibile cambiare posto. L’opportunità, cominciata alle 10, è valida per chi volesse abbonarsi sempre nello stesso settore, ma modificando il punto esatto. Dalle 10 di domani sino a mezzanotte di lunedì 3 luglio, chi non avrà confermato il proprio abbonamento potrà decidere di cambiare settore, con la novità del Terzo Anello Rosso centrale. Nelle prime sei ore la vendita sarà per gli abbonati al Secondo Anello Blu. La fase di eventuale vendita libera della campagna abbonamenti dell’Inter, in caso di disponibilità residue, inizierà lunedì 10 luglio.