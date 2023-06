Onana-Manchester United, offerta in arrivo? Trubin, Inter non sola

Fabrizio Romano ha parlato di Andre Onana, portiere dell’Inter nel mirino del Manchester United, e di Anatolij Trubin, seguito anche dal Chelsea.

INTERESSE – Queste le parole di Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube riguardo Andre Onana, portiere dell’Inter nel mirino del Manchester United. «L’interesse (dei Red Devils, ndr) è molto concreto e quindi vediamo se faranno un’offerta nei prossimi giorni, a seconda di cosa accadrà con David de Gea. Ma l’interesse c’è ancora. I contatti sono in corso e quindi lo United potrebbe fare sul serio Andre Onana, ma ancora nessuna offerta ufficiale mentre sto parlando».

TRUBIN – Romano ha aggiunto. «Il Chelsea al momento ha un’idea diversa. Il Chelsea ha seriamente considerato di avere Kepa come primo portiere e di ingaggiare un secondo portiere sul mercato per sostituire Edouard Mendy, possono creare concorrenza. Ad esempio Trubin dallo Shakhtar è uno dei portieri che apprezzano. Anche l’Inter sta considerando Trubin come una delle opzioni nel caso in cui Andre Onana lasci il club. E quindi teniamo d’occhio questa soluzione perché il Chelsea sta cercando quel tipo di portiere. Un giovane portiere di talento o magari esperto ma pronto a creare concorrenza con Kepa che sarà il primo portiere. Per Maignan e Andre Onana al momento l’idea del Chelsea è di non spendere cifre folli, tipo 60/70/80 milioni. E quindi per Onana e Maignan al momento la situazione è molto tranquilla dalla parte del Chelsea».