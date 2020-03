Sabatini insiste: “Zhang, non hai ragione se dai del buffone! No parolacce”

Sabatini è tornato a commentare (vedi articolo) l’attacco di Steven Zhang al presidente della Lega Serie A Dal Pino. Il giornalista, tramite un video su “SportMediaset”, ancora una volta espone la sua posizione contraria al Presidente dell’Inter

OPINIONE CRITICA – Di seguito il pensiero di Sandro Sabatini sulla questione: «Steven Zhang ancora non si è scusato con Paolo Dal Pino. Ripetiamo quello che abbiamo sempre detto: Zhang hai ragione, ok? Hai ragione. Però quando dai del pagliaccio, del buffone e dici che si deve vergognare a un’altra persona non hai ragione. Quando metti il simbolo del vomito, non hai ragione. Ci starebbe meglio dire “ho esagerato”, oppure “ho usato un linguaggio non consono a un messaggio importante, bello e condivisibile che ho mandato”. Senza queste scuse, mi dispiace, ma anche per una questione di età credo che sia qualcosa che va detto. Io appartengo a un’altra generazione, nella generazione a cui appartengo io non si dicevano le parolacce. Adesso invece sui social se non insulti un po’ non sei nessuno. Io difendo la mia generazione».