FOTO – Adriano nostalgico in maglia Inter: “Sempre...

FOTO – Adriano nostalgico in maglia Inter: “Sempre nel mio cuore”

Condividi questo articolo

Adriano dimostra sempre grande affetto ai colori dell’Inter. L’ex “Imperatore”, attraverso il proprio account Instagram, ha pubblicato una foto in maglia nerazzurra con un messaggio

NOSTALGIA CANAGLIA – Adriano non dimentica l’Inter. L’ex attaccante brasiliano manda spesso messaggi d’amore ai nerazzurri. Questa volta ecco una foto risalente alla stagione 2008/2009, l’ultima a Milano, che lo ritrae in azione contro il Werder Brema a San Siro. In quella sfida, seconda giornata del girone di Champions League, gli uomini di José Mourinho pareggiarono 1-1. Di seguito il post con il messaggio di Adriano: “Inter sempre nel mio cuore”.