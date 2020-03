Juventus-Inter, Conte ritrova Handanovic! Vecino in pole, altro ballottaggio

Juventus-Inter si giocherà domenica sera, ora è ufficiale (vedi articolo). I nerazzurri tornano in campo in Serie A a distanza di tre settimana dalla sconfitta contro la Lazio in occasione della sfida al vertice che può indirizzare le sorti del campionato. Conte va a caccia del colpo grosso con un Handanovic finalmente recuperato e la miglior formazione possibile

IL PUNTO – Juventus–Inter, con una settimana di ritardo. Il caos calendari in Serie A a seguito dell’emergenza Coronavirus non si placa (il recupero di Inter-Sampdoria non ha data disponibile fino a eliminazione dei nerazzurri dall’Europa League) ma si riparte dalla sfida Scudetto a porte chiuse. Antonio Conte e i suoi non si fanno distrarre e preparano il big match dell’Allianz Stadium consapevoli di dover cercare il colpo da tre punti. Il tecnico nerazzurro ritrova finalmente il capitano Samir Handanovic, assente per un mese. Lo sloveno sarà certamente tra i pali, con Daniele Padelli che torna ad accomodarsi in panchina. Sicuri di un posto nel terzetto arretrato Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Per la terza maglia è ballottaggio serrato tra Diego Godin, Alessandro Bastoni e Danilo D’Ambrosio. Siamo praticamente al 33% per ciascuno, anche se una settimana fa in pole c’era il terzino campano. Torna Marcelo Brozovic in cabina di regia, con Nicolò Barella e Matias Vecino più di Christian Eriksen ai suoi lati. Nessun dubbio sulle fasce, dove giocheranno Antonio Candreva e Ashley Young, e in attacco, con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku inamovibili. Alexis Sanchez pronto a entrare dalla panchina.

PROBABILE UNDICI – Di seguito il 3-5-2 di Conte per Juventus-Inter: 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 33 D’Ambrosio; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 23 Barella, 15 Young; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku.