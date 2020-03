Steven Zhang, attacco frontale: “Lega Serie A, vergogna! Dal Pino clown”

Condividi questo articolo

Steven Zhang non ci sta e sferra un durissimo attacco alla Lega Serie A, in primis al presidente Dal Pino. Il Presidente dell’Inter si sfoga postando una storia su Instagram

ATTACCO FRONTALE – Steven Zhang attacca duramente la Lega Serie A: “Giocare intorno al calendario e mettere sempre la salute pubblica in secondo piano. Sei probabilmente il più grande e oscuro clown che io abbia mai visto. 24 ore, 48 ore, 7 giorni? E cos’altro? Quale sarà il tuo prossimo passo? E adesso parli di sportività e leale competitività? E riguardo al fatto che non proteggiamo i nostri giocatori e allenatori e chiediamo loro di giocare per te 24/7 no stop? Sì, sto parlando con te. Con il nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergogna. È ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020! Tutti nel mondo, non importa se tifoso dell’Inter o della Juventus o di nessuna squadra. Per favore siate al sicuro! Questa è la cosa più importante per voi, le vostre famiglie e la nostra società”. Di seguito il post del Presidente nerazzurro.