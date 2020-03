Sabatini: “Mi stupisce che Zhang non chieda scusa. La Lega Serie A…”

Condividi questo articolo

Sandro Sabatini, noto giornalista di “Sport Mediaset”, è intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati” per parlare di Juventus-Inter. Lo sfogo di Steven Zhang e le misure precauzionali della Lega Serie A tra i temi trattati

VELENI – È partito il conto alla rovescia per tornare a giocare, nonostate polemiche, veleni e difficoltà legate al coronavirus. In particolare, hanno fatto scalpore le parole del presidente dell’Inter, Steven Zhang, a mezzo Instagram. Uno sfogo diretto e frontale contro il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Uno sfogo difficile da fraintendere, che Sandro Sabatini ha criticato così: «Sfogo di Zhang? Non mi sono piaciuti i toni. Non mi piace che Zhang non chieda scusa. Sulla sostanza siamo tutti d’accordo, ma nella forma avrebbe potuto fare una figura migliore. Lega Serie A ?Abbiamo perso una settimana, perché si stanno recuperando le partite che erano in programma a porte chiuse una settimana fa. I tifosi non aspettano altro che dire: campionato falsato in base ai risultati delle prossime partite. Anche Wanda Nara non avrebbe fatto peggio della Lega Serie A. Zhang e Andrea Agnelli hanno anche confermato di essersi trovati a cena due settimane fa. È ovvio che ci siano stati vuoti di potere e volontà di tutelare lo spettacolo esagerati. Provvedimento di Dal Pino? Ad una settimana dai primi fatti, mi risulta ancora più incomprensibile».