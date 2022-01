Rudiger: «Lukaku? Pensiamo al campo, ci sono altri che devono gestirlo»

Lo spogliatoio del Chelsea non sembra aver certo preso bene l’intervista di Lukaku (vedi articolo). Il difensore Rudiger, intervistato da Sky Sports dopo il 2-2 col Liverpool (vedi articolo), risponde stizzito a una domanda sull’ex numero 9 dell’Inter.

LA REAZIONE – Romelu Lukaku non si è fatto nuovi amici ammettendo di voler tornare all’Inter. Non ha giocato Chelsea-Liverpool, a causa delle sue dichiarazioni, e i compagni sembrano averlo un po’ scaricato. Ecco cosa ha detto il difensore Antonio Rudiger: «La vicenda Lukaku? Alla fine noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare in campo. Sul resto ci sono altre persone che devono gestirlo, noi pensiamo a dare il massimo sul campo».