Prima Pagina IN Edicola: Inter, Kostic e Luiz Felipe! Con doppia tempistica

CORRIERE DELLO SPORT

Juventus, tutto contro. Confermata la Supercoppa Italiana il 12 con l’Inter. E alla ripresa ci sono Napoli e Roma. Tre big match di fila, i casi COVID-19 e Morata: avvio terribile per Allegri. Il Consiglio di Lega ha respinto la richiesta di slittamento della finale: spalti al 50%. Nessuno stravolgimento del calendario. Tuchel fa fuori Lukaku, quanti bomber in rottura. Rimonta Chelsea senza Romelu: 2-2 col Liverpool.

TUTTOSPORT

Inter, Kostic e Luiz Felipe! Il serbo subito, il laziale in giugno se non rinnova con Lotito.