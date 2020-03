Rossi: “Serie A? Peccato non convalidare. I playoff...

Rossi: “Serie A? Peccato non convalidare. I playoff e playout…”

Valentino Rossi, noto campione di motociclismo e tifoso dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a “Sky Sport” per l’ormai consueto appuntamento #CasaSkySport. Queste le sue parole

CAMPIONATO – Valentino Rossi ha parlato della Serie A: «Sarebbe un peccato non convalidare il campionato, hanno superata la metà. Per i tifosi vedere playoff e playout potrebbe essere bello, anche se in ogni caso sarà un campionato condizionato dal virus».