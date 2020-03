Douglas Costa si aggiunge all’elenco Juventus: ritorno in Brasile

Continua la fuga dei giocatori della Juventus dall’Italia. Oggi tocca a Douglas Costa che è tornato in Brasile nonostante sia in quarantena per la positività di Rugani e Matuidi. Ecco i dettagli

RITORNO A CASA – “Un altro giocatore della Juventus che lascia l’isolamento in Italia per tornare in patria. Stiamo parlando di Douglas Costa: il giocatore bianconero per motivi familiari è volato in Brasile. Dopo Higuain, Bentancur, Pjanic e Khedira, quindi, un altro bianconero che non è rimasto in Italia“.

Fonte: goal.com