Roma, tutto facile con l’Empoli! Raggiunta (momentaneamente) l’Inter

Torna a vincere la Roma dopo lo stop in campionato contro il Napoli. La squadra allenata da José Mourinho vince in casa 2-0 contro l’Empoli e agguanta (momentaneamente) l’Inter in campionato in attesa del derby.

ORA SECONDI – Sono bastati sei minuti alla Roma per indirizzare la partita giocata all’Olimpico contro l’Empoli. Torna a sorridere José Mourinho dopo lo stop contro il Napoli. Dopo appena due minuti sblocca subito la partita Ibanez di testa dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Paulo Dybala. Al sesto minuto arriva addirittura il raddoppio dei giallorossi con Tammy Abraham, anche lui di testa e palla indirizzata nell’angolino basso su cross ancora del solito Paulo Dybala. Partita più equilibrata nel secondo tempo, ma non basta alla squadra allenata da Dionisi per ripetere la prestazione fatta a San Siro. Con questa vittoria la Roma agguanta l’Inter al secondo posto in classifica a quota 40 punti, in attesa del derby domani.