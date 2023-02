Zamorano: «Derby una partita diversa dalle altre! Per me una grande gioia»

Ivan Zamorano in un’intervista rilasciata su Inter TV in vista di Inter-Milan, ha parlato i suoi gol nel derby passati, indossando la maglia nerazzurra.

TANTI DERBY GIOCATI – Ivan Zamorano ha ricordato così i derby vissuti con la maglia dell’Inter: «Le sfide tra Inter e Milan non sono mai partite semplici, sono particolari. Si sente in settimana prima per le strade di Milano e ovunque. Ogni gol per me è stata una gioia infinita, abbiamo vinto tante sfide bellissime».