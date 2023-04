Roma, ottimismo per Dybala. Abraham programma già il rientro – Sky

Paulo Dybala e Tammy Abraham si sono infortunati durante la sfida di Europa League contro il Feyenoord. L’attaccante inglese programma già il rientro, mentre secondo quanto riportato da Sky Sport, per l’argentino serviranno ancora ulteriori accertamenti.

INFORTUNATI ROMA – Tammy Abraham non dovrà sottoporsi a operazione chirurgica e per questo motivo anche se contro l’Udinese non ci sarà, il suo rientro è comunque previsto per la sfida di ritorno di Europa League. Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda Paulo Dybala, anche se filtra un cauto ottimismo. In attesa di ulteriori esami strumentali, la sensazione è che in vista della sfida con l’Inter in programma il 7 maggio Paulo Dybala ci sarà, ma si attendono eventuali aggiornamenti.