Rimedio: «Inter, chance sprecata! Non ha messo in pratica la superiorità»

Alberto Rimedio commenta Juventus-Inter, anche in ottica classifica e fuga scudetto. Il giornalista di Rai 2 pensa che i nerazzurri avrebbero potuto giocare meglio le loro carte.

OCCASIONE – Alberto Rimedio non è del tutto soddisfatto di quanto visto in Juventus-Inter. Ecco la sua opinione espressa nel corso di “La Domenica Sportiva”: «L’Inter questa sera avrebbe avuto la possibilità di indirizzare in maniera più definitiva il campionato, di allungare sulla Juventus e su tutte le altre. Per me è un’occasione sprecata per le condizioni nelle quali ha giocato l’Inter, contro la Juventus ha dimostrato di essere superiore ma non ha messo in pratica questa sua superiorità. L’attesa per questa partita è stata grande, non altrettanto la partita».