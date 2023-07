Ravezzani: «Morata non vale la metà di Lukaku! No differenze»

Ravezzani si esprime su Morata e Lukaku, giocatori per forza di cose in orbita Inter e Juventus. Il giornalista promuove lo spagnolo

MEGLIO LO SPAGNOLO − Su QSVS, Fabio Ravezzani ha detto la sua sull’intrigo di mercato tra Inter e Juventus: «Morata-Lukaku? Se andiamo a guardare le ultime stagioni di entrambi non c’è questa differenza abissale. Però per andare a prendere Lukaku ci vogliono 40 milioni di euro e dargliene 11 a lui per l’ingaggio, Morata costa meno sia per quanto riguarda il cartellino che per lo stipendio. Lo spagnolo vale la metà di Big Rom? Io non credo. Se si deve programmare sullo spogliatoio, sull’uomo squadra e sui valori, il belga non è la scelta migliore».