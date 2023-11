Ravezzani: «Lautaro Martinez non farà come Zanetti. La colpa…»

Lautaro Martinez è da tanti anni all’Inter, è al suo primo anno da capitano e sta trascinando la squadra a suon di gol e leadership. Fabio Ravezzani smentisce però sul futuro su TMW Radio.

DUBBI – Fabio Ravezzani non crede alle lunghe storie d’amore, soprattutto per un motivo: «Io non credo che ci possa essere un secondo Zanetti all’Inter. Non assolutamente per colpa di Lautaro Martinez, ma per colpa della proprietà. L’Inter di Moratti ragionava in lungo termine, Moratti è rimasto per 20 anni. La proprietà nerazzurra è quantomeno vaga, il presidente è tornato in Cina e non si sa quando torna. Ha dato mandato di vendere, dipende dal futuro della proprietà il futuro di Lautaro Martinez. Non bisogna sbilanciarsi in questo momento, però se gli viene fatto il rinnovo di contratto possibile che rimanga a lungo».