Pruzzo: «Inter in vacanza nel primo tempo! L’impresa era perdere»

Pruzzo ha commentato il pareggio dell’Inter contro il Benfica, avvenuto grazie ad una grande rimonta nella ripresa. L’ex giocatore svaluta i lusitani.

IN VACANZA − In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Roberto Pruzzo ha commentato il pari tra Benfica e nerazzurri: «Impresa dell’Inter col Benfica? Stava facendo l’impresa l’Inter a farsi battere da questo Benfica. Il Benfica aveva 0 punti, un gol segnato e poi ne segna tre tutti insieme. L’Inter era in vacanza nel primo tempo, Joao Mario ha fatto quello che ha voluto. Poi Inzaghi ha sistemato un po’ le cose, ma il Benfica veramente una squadra in questo momento che non so come classificarla. Poi è venuto fuori un pareggio. Abbiamo visto che quando cambi 7-8 giocatori ti può capitare un primo tempo di quel genere lì, non è mai bello. In Europa diverso? Se guardi Empoli-Sassuolo che c’è di diverso. Serve solo stare sul pezzo e cercare di non fare delle figure come sono state fatte nel primo tempo».