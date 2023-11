Zubimendi: «Andremo in campo a Milano per vincere. Primo posto»

Il centrocampista della Real Sociedad Martin Zubimendi è stato Man of the Match nella partita con il Salisburgo. L’attenzione è però già alla gara con l’Inter.

PRIMO POSTO – L’ultima gara sarà decisiva per il primo posto del gruppo D di UEFA Champions League. Martin Zubimendi, calciatore della Real Sociedad, già ci pensa: «Con il Salisburgo è stata una partita difficile, come ci aspettavamo. Anche se non siamo stati brillanti come nelle partite precedenti, penso che abbiamo dimostrato di essere migliori di loro in molti momenti, e penso che abbiamo contrastato bene i loro attacchi. Onestamente, non ero molto contento della mia partita. Penso che ci siano state partite migliori. Ma anche quando non ti senti al meglio, devi dare il massimo e penso che siamo stati tutti molto bravi. Il primo posto? È un altro obiettivo che dobbiamo raggiungere, non solo per andare fino in fondo, ma per arrivare primi a trarne profitto in seguito. Quindi penso che andremo in campo a Milano a San Siro per vincere. E nel caso in cui non ci riuscissimo, vedremo come gestire questo risultato».

fonte: uefa.com