Pruzzo deciso: «Inter-Milan? Frattesi giochi, Barella in panchina!»

Frattesi ha sorpreso con una grande prestazione in Italia-Ucraina. A parlare del centrocampista dell’Inter, Pruzzo. L’ex giocatore manda Barella in panca

SWITCH − A Radio Radio, Roberto Pruzzo punta ad un cambiamento in casa Inter: «Visto Frattesi e visto Barella, vedrei la possibilità di un Barella a guardare dalla panchina e l’altro in campo. Ieri in Italia-Ucraina, il sardo e Dimarco mi sono parsi quelli più a corto di fiato. Inzaghi, che guarda molto questi aspetti, potrebbe farci anche un pensierino. Penso che Nicolò fosse in calo, puoi rinunciare a un giocatore così in forma come Frattesi? Non so perché un giocatore che fa il fenomeno in nazionale debba poi guardare in campionato».