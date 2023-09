Sanchez, il CT Berizzo: «Gol? Problema di squadra, lui migliorerà»

Sanchez ha pareggiato con la maglia del Cile contro la Colombia per 0-0. In conferenza stampa ha commentato la sua prestazione il CT Berizzo

A DIFESA − Alexis Sanchez ha giocato nella notte pareggiando con il suo Cile contro la Colombia. L’attaccante dell’Inter si è anche divorato un gol. Le parole del CT Berizzo: «Le persone non segnano gol per il proprio nome, ma per come lavorano per la squadra. In Alexis abbiamo un giocatore che segna, a cui bisogna fornire palloni per poter segnare, ma è un problema di tutta la squadra, non del singolo. Fisicamente dovrà migliorare, ma sono sicuro che lo farà».