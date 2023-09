Inter-Milan, le condizioni di Giroud: ecco il piano di Pioli − CdS

Inter-Milan, manca sempre meno! Giroud è a Milanello e si è allenato in maniera personalizzata. Ecco il piano di Stefano Pioli.

PERSONALIZZATO − Olivier Giroud ha dato forfait per gli impegni con la Francia dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro l’Irlanda. È tornato prima a Milanello e, come da programma, ha svolto un allenamento personalizzato. Sta caricando per essere a disposizione di Stefano Pioli contro l’Inter. Anche perché l’unico reparto rossonero certo che non vacilla in vista del derby è, secondo il Corriere dello Sport, solamente il centrocampo. In ogni caso Jovic è sull’attenti in caso di necessità. Allarme rientrato, infine, per Theo Hernandez.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona