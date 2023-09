Sanchez riappare e si mangia un gol fatto: il Cile non batte Cuadrado

Nottata amara per Sanchez, che gioca la sua prima partita stagionale ma non riesce ad aiutare il Cile ad andare oltre lo 0-0 contro la Colombia, orfana di Cuadrado rimasto in panchina perché non al meglio. E si mangia anche un gol fatto.

NULLA DA FARE – Dopo la questione anemia e il malcontento dell’Inter per l’ennesima convocazione col Cile pur non essendo al 100%, Alexis Sanchez torna in campo. Lo fa giocando titolare – e per tutti i novanta minuti più recupero – lo 0-0 della Roja a Santiago contro la Colombia. Nel primo tempo il numero 10 della nazionale di Eduardo Berizzo potrebbe anche fare gol, ma su cross basso di Ben Brereton Diaz Sanchez manda a lato alla destra del portiere da due passi. Era un’occasione facilissima da concretizzare. Nella ripresa il Cile ci prova a lungo, con la Colombia più volte fortunata a evitare l’1-0. Soprattutto al 77′, quando Sanchez batte una punizione da sinistra per la deviazione vincente di Guillermo Maripan che però è in fuorigioco: il VAR annulla il gol. Juan Guillermo Cuadrado resta tutta la partita in panchina.