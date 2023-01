Prima Pagina IN Edicola: Lukaku si ferma ancora! L’Inter pensa a Schuurs

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, Lukaku si ferma ancora. Infiammazione al tendine del ginocchio: rischia di saltare la partita con il Verona e la Supercoppa con il Milan. Anche Calhanoglu potrebbe non recuperare.

TUTTOSPORT

L’Inter pensa a Schuurs. Toro già su Hien. Guaio Lazaro. L’olandese individuato come sostituto di Skriniar: Vagnati si cautela trattando il difensore del Verona. Buffon, San Siro rieccomi! Via agli ottavi: Gigi alla 50ª partita al Meazza. Inzaghi in emergenza: Calhanoglu preoccupa, Lukaku e Barella stop.