Skriniar, previsto incontro a breve con l’Inter e gli agenti! Le tempistiche

L’Inter vedrà Skriniar e i suoi agenti per capire se ci sono margini per il rinnovo di contratto, a poco meno di sei mesi dalla scadenza. Durante Supertele su DAZN si è parlato delle tempistiche.

DENTRO O FUORI – L’Inter ha cinque mesi e mezzo per evitare che Milan Skriniar vada via a parametro zero. L’offerta per il rinnovo è nota, a poco più di sei milioni di euro netti a stagione. C’è però il PSG che spinge e che ha una proposta superiore. Come riporta DAZN, le parti si vedranno dopo il derby di Supercoppa Italiana. Ci sarà un incontro tra Skriniar, i suoi rappresentanti e la dirigenza dell’Inter. Sarà presumibilmente da dentro o fuori, perché l’Inter ha dei tempi da rispettare. Un nome alternativo a Skriniar sarebbe quello di Chris Smalling, in scadenza di contratto con la Roma.