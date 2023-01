Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 10 gennaio

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Il nome di Marcus Thuram rimane quello più in voga in merito alla voce possibili entrate. Il Chelsea è una dura concorrente. Qui tutti gli aggiornamenti targati IN (vedi video). Intanto sfuma un obiettivo a centrocampo. Alcaraz ha firmato per un club di Premier League (vedi articolo). Stessa cosa per quanto riguarda la porta. Niente da fare per Augustin Rossi, che era stato indicato come uno degli eventuali successori di Handanovic. Vola in Brasile (vedi articolo). Rimanendo sul tema portieri, Yann Sommer è un altro nome da tenere in considerazione. La bagarre è col Bayern Monaco (vedi articolo). Infine, per quanto riguarda Chris Smalling. Il difensore interessa ma la Roma lavora sul rinnovo (vedi articolo).

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − Si aspetta come sempre una risposta da Milan Skriniar. Il suo rinnovo però non è l’unico in fase di attesa in casa nerazzurra (vedi articolo). Sul proprio futuro ha parlato anche Matteo Darmian, alla vigilia del match di Coppa Italia (vedi articolo).