Prima Pagina IN Edicola: Inter, Lautaro Martinez impresa record!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Beato chi li ha. Lautaro Martinez risponde con quattro gol agli assist di Rafael Leao: Inter e Milan volano. Toro entra e esagera, Pioli stende la Lazio. L’argentino straripante a Salerno (0-4).

TUTTOSPORT

Lautaro Martinez si fa in quattro e rialza l’Inter. Impresa record: entra al 54′, sbriciola la Salernitana e riacciuffa il Milan. Pulisic e Okafor stendono la Lazio, ma la risposta dell’argentino entra nella storia: da subentrato, mai nessuno come lui in Serie A.