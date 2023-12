Prima Pagina IN Edicola: Inter-Juventus mercato per due. Un nome

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT Si può fare! Inter, c’è il Cholo. Mazzarri e Inzaghi possono centrare i quarti di finale. TUTTOSPORT

Inter-Juve, mercato per due. Mosse Scudetto, i colpi a gennaio possono raddoppiare. Inzaghi può avere Buchanan per coprire il buco sulla fascia destra. Allegri va convinto sull’occasione Phillips per il centrocampo. Ma non sono esclusi altri interventi: per i bianconeri è vivo il sogno Colpani, i nerazzurri valutano se rinforzare anche l’attacco.