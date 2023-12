Marelli insiste: «Gila non punibile in Lazio-Inter. Braccia in posizione naturale»

Luca Marelli ribadisce con insistenza quanto dichiarato ieri sul presunto tocco di mano di Gila in area di rigore in Lazio-Inter. L’opinionista di Dazn spiega perché Maresca ha deciso bene di non fischiare il fallo.

POSIZIONE NATURALE – Luca Marelli pensa che Fabio Maresca abbia correttamente scelto di lasciar correre in un episodio di Lazio-Inter. La spiegazione dell’ex arbitro: «Il tocco di mano di Gila non è punibile. Questo è il classico episodio di auto-giocata, già incontrata in precedenza. Il giocatore si trova totalmente da solo, non è pressato da nessuno su un pallone che arriva dall’alto. La palla rimbalza male, perché la controlla male, e finisce sulle braccia che sono in posizione assolutamente naturale e coerente col movimento che sta facendo. Ovvero quello di controllare il pallone. Gli scivola il pallone sul braccio, ma non c’è nulla di punibile».