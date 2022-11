Prima Pagina IN Edicola: Inter in ginocchio, scavalcata. Giustizia Juventus!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

La meglio Juventus. Rabiot e Fagioli mettono in ginocchio l’Inter: quarta di vittoria di fila (0-2). Allo Stadium secondo tempo tutto bianconero. Si rivede Chiesa. Per i nerazzurri quinta sconfitta in tredici gare.

TUTTOSPORT

Giustizia Juve! Rabiot e Fagioli affondano e scavalcano l’Inter. Regalano finalmente ai tifosi una grande notte e spazzano anche le polemiche per l’incredibile gol annullato a Danilo.