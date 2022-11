Morace: «Inter, troppi errori tattici collettivi. Gol annullato da regolamento ma…»

Morace cerca di individuare i problemi dell’Inter dopo la sconfitta contro la Juventus. L’opinionista di “La Domenica Sportiva” analizza la fase difensiva nerazzurra e poi giudica la decisione dell’arbitro (vedi articolo) di non convalidare il gol della Juventus. Di seguito le parole dell’allenatrice nel corso della trasmissione di Rai 2.

ERRORI COLLETTIVI – Secondo Carolina Morace la difesa dell’Inter continua a traballare. L’allenatrice, intervenuta al termine del match contro la Juventus, afferma: «L’Inter ha commesso degli errori individuali in tutti i gol presi. Ma sono errori di tattica collettiva. Nel primo gol subito c’erano due giocatori della Juventus contro i quattro nerazzurri. Era evidente che i nerazzurri non fossero posizionati bene. L’Inter fa degli sbagli ricorrenti in fase difensiva. Il gol annullato a Danilo da Silva? L’arbitro ha rispettato il regolamento ma, in realtà, questo episodio non è previsto dalla normativa perché la mano non compromette la traiettoria e Stefan De Vrij trattiene». Questo il pensiero di Morace, espresso nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva”, sul gol non convalidato dall’arbitro in Juventus-Inter.