Saccani su Juventus-Inter: «Ok annullare il gol a Danilo ma De Vrij trattiene!»

Saccani valuta la direzione arbitrale di Juventus-Inter. L’opinionista di “La Domenica Sportiva” giudica, in particolare, l’episodio del gol di Danilo annullato dal VAR (vedi moviola). Secondo l’ex arbitro De Vrij ha compromesso la validità dell’azione.

TRATTENUTA – Massimiliano Saccani commenta il gol annullato nel corso di Juventus-Inter. Nello studio di Rai 2, l’ex arbitro dichiara: «Al 17′ del secondo tempo Danilo da Silva segna il secondo gol della Juventus. La palla entra in rete e appare regolare. Ma, da una ripresa rallentata, si vede Danilo, dopo che ha già impattato, toccare il pallone con la mano destra. C’è, però, anche una leggera trattenuta di Stefan De Vrij, che si occupa della marcatura del bianconero. Il regolamento dice che, nel momento in cui un giocatore segna con una mano, la rete deve essere annullata. Quindi, in questo caso Daniele Doveri e Aleandro Di Paolo al VAR, applicano alla lettera il regolamento. Però, bisogna tenere in considerazione che non è stato un tocco che devia la traiettoria e, poi, c’è anche una trattenuta di De Vrij». Questa la valutazione espressa da Saccani nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva”.