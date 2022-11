Ravanelli: «Vedo Inter pigra, manca quella corsa in più per il compagno»

Fabrizio Ravanelli, su Pressing, ha parlato del KO contro la Juventus. L’ex giocatore bianconero ritiene la squadra di Inzaghi pigra e non più con quella fame di un tempo

INTER PIGRA − Fabrizio Ravanelli vede una problematica nell’Inter dopo la sconfitta di Torino: «Squadra che tutto l’anno ha dato dimostrazione di avere lacune difensive. Squadra pigra, problema mentale non tattico. Non c’è quella volontà di certi giocatori di fare quella corsa in più. Fa fatica a fare quella corsa in più per il compagno. Non vedo la fame nel vincere e correre di più. Tra le prime partite stagionali e quelle col Barcellona vedi una squadra totalmente diversa. Ma in certe situazioni vedo fare una certa fatica ai difensori».