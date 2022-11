Marchisio: «In Juventus-Inter il VAR doveva richiamare l’arbitro. Lukaku…»

Marchisio interviene nel post partita di Juventus-Inter per dire la sua su uno degli episodi arbitrali più discussi (vedi articolo). L’ex calciatore, poi, si esprime anche sulla condizione fisica di Lukaku. Ecco le parole dell’ospite fisso di “La Domenica Sportiva” nello studio di Rai 2.

SPREMUTO – Claudio Marchisio commenta una delle decisioni presa da Daniele Doveri nel corso di Juventus-Inter. L’ex calciatore, nello studio di Rai 2, afferma: «Sul gol non convalidato dico che, forse, sarebbe stato più corretto richiamare al VAR l’arbitro. Questo perché il braccio di Danilo da Silva è trattenuto da Stefan De Vrij. Il lungo stop di Romelu Lukaku? Forse Antonio Conte lo ha spremuto troppo per renderlo al meglio. Non soltanto Lukaku, anche altri giocatori con quest’allenatore hanno avuto dei benefici nella metodologia del lavoro e dell’alimentazione. Lukaku manca all’Inter perché avere a disposizione un altro giocatore di quella stazza, oltre a Edin Dzeko, è utile. A Lecce hanno giocato insieme in campo. Due attaccanti così in squadra contano tanto». Al termine del suo intervento a “La Domenica Sportiva”, Marchisio si pronuncia così sulla situazione fisica dell’attaccante dell’Inter.