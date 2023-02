Prima Pagina IN Edicola: l’Inter si abbraccia, Lukaku segna e va oltre le liti

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Abbraccio Inter. Assist di Barella e gol di Lukaku. Il belga entra e decide all’86’: protagonista con Nicolò dopo la lite avuta a Marassi. Inzaghi: «Bella prestazione, ora avanti così».

TUTTOSPORT

Lukaku-gol oltre le liti. Big Rom segna su assist di Barella con cui si era scontrato. Stavolta nervi tesi tra Onana e Dze