Moviola Inter-Porto: Galeno su Darmian era rigore al 100%, e da VAR!

Inter-Porto ha avuto Jovanovic come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione serba, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-PORTO, PRIMO TEMPO – Srdjan Jovanovic voto 4.5. Perde la partita sull’episodio più importante, che poi condiziona quanto succede dopo. Alla mezz’ora azzarda a chiedere un rigore il Porto, ma Lautaro Martinez respinge di petto su Pepé. Sempre gli ospiti al 38′ vanno in porta con tiro salvato sulla linea, ma prima c’è un netto fallo sempre di Pepé su Alessandro Bastoni (subito segnalato). Jovanovic invece si perde nell’azione dopo un calcio di Galeno sulla caviglia di Matteo Darmian, che aveva appena crossato. Rigore solare, evidente, sul quale il VAR doveva intervenire. Invece resta spento, l’Inter mette la palla fuori e il Porto vergognosamente gioca con Otavio che si invola. L’arbitro ferma l’azione, accenno di rissa e alla fine vengono ammoniti proprio Otavio (sarà pesante) e Federico Dimarco. Ma doveva gestirla diversamente e il rigore c’è al 100%, a differenza di quanto affermato da ex arbitri non certo esenti da errori in carriera (vedi articolo).

MOVIOLA INTER-PORTO, SECONDO TEMPO – Non c’è fallo di Joao Mario su Dimarco nell’azione che porta alla doppia parata di André Onana. L’esterno dell’Inter lamenta un colpo in faccia, le immagini non lo sostengono. Fallo di Lautaro Martinez su Pepe (61′), non da ammonizione perché non c’è imprudenza né azione pericolosa. Giusto dare giallo a Pepé a fine azione al 63′, dopo un fallo su Hakan Calhanoglu. E proprio sul turco arriva l’intervento di Otavio al 78′, che vale il doppio giallo: palese, si stava liberando al tiro centralmente. In gioco Romelu Lukaku sull’assist di Nicolò Barella all’86’ che porta al gol.