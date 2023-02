Calvarese assurdo: «Galeno su Darmian, rigore Inter al 60% ma non da VAR»

Intervallo di Inter-Porto (vedi articolo) e si discute, inevitabilmente, sul rigore negato a Darmian per fallo di Galeno. Su Prime Video l’ex arbitro Calvarese se ne esce con una – molto rivedibile – opinione per giudicare un episodio apparso chiaro.

ERA NETTO! – Gianpaolo Calvarese riesce nell’impresa di non ammettere l’evidente errore dell’arbitro Srdjan Jovanovic in Inter-Porto: «Contrasto in area tra Matteo Darmian e Galeno. Episodio complesso, qui chi arriva prima vince e arriva prima Darmian. Galeno lo colpisce, la cosa più facile è rigore. Lo colpisce sullo scarpino davanti, è un rigore al 60% ma non è da VAR. È rigore ma non è da VAR, l’avesse colpito allo stinco sarebbe stato evidente». Effettivamente, da un arbitro che non andò al VAR per togliere un “rigore” alla Juventus per calcio di Juan Guillermo Cuadrado a Ivan Perisic, ci si aspettano anche queste uscite…