Inter-Porto 1-0, ci pensa l’asse Barella-Lukaku! Onana prodigioso

Termina sul punteggio di 1-0 Inter-Porto, sfida valevole per gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 0-0 (vedi report)

RIPRESA – Rientra meglio il Porto dagli spogliatoi, che complice un po’ di stanchezza dell’Inter dopo un primo tempo ad alta intensità prova a pungere. La prima occasione della ripresa però capita sui piedi di Nicolò Barella che prova un diagonale in girata il quale finisce a lato di un niente. Poco dopo, al 54′, contropiede pericolosissimo degli ospiti con Onana provvidenziale prima su Zaldiu e poi su Taremi, salvando il risultato in maniera prodigiosa. In seguito a questa occasione calano leggermente i ritmi, nonostante si continui a lottare su ogni pallone.

VANTAGGIO NERAZZURRO – L’episodio che cambia la partita arriva al 78′, quando Calhanoglu fa letteralmente quello che vuole a centrocampo e viene messo a terra da Otavio che, già ammonito, si guadagna anzitempo gli spogliatoi. Con il vantaggio della superiorità numerica l’Inter torna ad attaccare con convinzione e i frutti arrivano. All’86’ infatti Nicolò Barella pennella un cross perfetto che il neo- entrato Romelu Lukaku impatta di testa: palla sul palo, ma sul rimbalzo il belga si fa trovare prontissimo a ribadire in rete l’1-0, andando poi ad abbracciare il compagno.

INTER-PORTO 1-0

Lukaku all’86’