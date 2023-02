Inter-Porto 1-0, il tabellino della partita di Champions League

Inter-Porto è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023.

PRESA! – Con tanta forza di volontà e non fermandosi quando sembrava impossibile scardinare il muro del Porto l’Inter si prende una vittoria fondamentale nel finale. Lo fa a meno di cinque minuti dal 90’, quando Romelu Lukaku ribadisce in rete un pallone inizialmente finito sul palo. Ottima prova di carattere, quello che serviva per giocare il primo round di una doppia sfida. E al ritorno (martedì 14 marzo ore 21) non ci sarà Otavio espulso per doppio giallo. Questo il tabellino di Inter-Porto.

INTER-PORTO 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar (81’ Dumfries), Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu (72’ Brozovic), Mkhitaryan, Dimarco (58’ Gosens); Dzeko (58’ Lukaku), Lautaro Martinez.

In panchina: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, de Vrij, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario II (92’ Gonçalo Borges), Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic; Pepé, Otavio, Galeno (51’ Evanilson); Taremi (83’ Wendell).

In panchina: Claudio Ramos, Fabio Cardoso, David Carmo, Rodrigo Conceiçao, Namaso, André Franco, Toni Martinez, Eustaquio, Bernardo Folha.

Allenatore: Sérgio Conceiçao

Arbitro: Srdjan Jovanovic della federazione serba (Stojkovic – Mihajlovic; Simovic; VAR Dankert; A. VAR Fritz)

Gol: 86’ Lukaku

Espulso: Otavio (P) al 78’ per doppia ammonizione

Ammoniti: Dimarco (I), Pepé (P), Sérgio Conceiçao (P, allenatore)

Recupero: 2’ PT, 4’ ST