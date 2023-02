Inter-Porto 0-0 al 45′, si lotta a San Siro! Bastoni a un soffio dal gol

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Porto, sfida valevole per gli ottavi di finale della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

TANTA LOTTA – Ritmi alti a San Siro, con l’Inter che mostra fin da subito tutta la voglia di lottare e di conquistare un risultato positivo. I nerazzurri pressano forte e creano anche diverse occasioni tra cui un tiro di Calhanoglu diretto sotto la traversa ma alla quale il portiere avversario risponde con prontezza. Anche Lautaro Martinez ha un paio di occasioni, la prima di testa con la sfera che finisce alta, la seconda con il sinistro ma qui il Toro manca l’impatto con il pallone. Al 35′ è provvidenziale Onana che reagisce con un intervento d’istinto a un tiro a botta sicura di Gruijc dall’interno dell’area di rigore. Al 38′ qualche scintilla con l’Inter che butta fuori il pallone con Darmian a terra in area per chiamare l’intervento del VAR: niente rigore e azione che riprende con il Porto che non restituisce la palla e si scatena un parapiglia. All’ultimo secondo Bastoni sfiora il gol: colpo di testa a botta sicura e Diogo Costa di puro istinto toglie la palla dalla porta. Si chiude così il primo tempo di Inter-Porto.

INTER-PORTO 0-0