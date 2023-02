Taveri: «Inter, devi fare come il Napoli! Dzeko più certezze»

Tra le analisi prepartita in vista di Inter-Porto, negli studi di Mediaset Infinity ha parlato anche il giornalista Mino Taveri.

CORAGGIO – Questa l’analisi di Mino Taveri in vista di Inter-Porto di questa sera: «Oggi Dzeko dà più certezze a Inzaghi. Non penso che questa sia una partita abbordabile. Il Porto è cresciuto molto dal punto di vista del talento. Credo che stasera dipenda tanto dal coraggio che ci metterà la squadra di Inzaghi. Le squadre italiane devono fare questo salto di qualità, un po’ come ha fatto il Napoli ieri sera. Se i nerazzurri avranno un po’ di coraggio in più potranno strappare questa qualificazione».