Conceicao polemico: «Lautaro Martinez da giallo! Avrebbe saltato ritorno»

Conceicao ha parlato al termine di Inter-Porto sollevando una polemica su un mancato cartellino giallo a Lautaro Martinez, che essendo diffidato avrebbe saltato la partita di ritorno. Il tecnico portoghese loda poi la forza del collettivo. Di seguito la sua analisi in conferenza stampa

UNA DIFFERENZA – Sergio Conceicao ha perso contro l’ex compagno di squadra Simone Inzaghi e al termine di Inter-Porto analizza quanto è successo a San Siro: «È stata una partita molto competitiva in cui entrambe le squadre erano al livello degli ottavi di finale di Champions League. In termini di strategia e per come era stata pianificata la partita, a parte l’uno o l’altro momento, i giocatori mi sono apparsi molto concentrati. Conoscevamo i punti deboli dell’avversario e abbiamo cercato di sfruttarli, ma credo che avremmo potuto essere più aggressivi in ​​uscita e in fase di rifinitura. Quando invece l’Inter doveva essere aggressiva e mettere palla, lo ha fatto. Questo fa la differenza. Ho il cuore spezzato perché ho perso e non mi piace perdere, ma anche per l’impegno e la dedizione dei giocatori, che hanno giocato una grande partita. Abbiamo creato un collettivo forte, ma l’efficienza ha fatto la differenza nel risultato finale».

POLEMICA – Conceicao solleva poi una polemica su un mancato cartellino giallo a Lautaro Martinez che lo avrebbe costretto a saltare la partita di ritorno: «Otávio meritava il secondo cartellino giallo, ma Lautaro Martínez ha commesso un fallo che era anche da giallo e non avrebbe giocato al do Dragão». Poi prosegue parlando di chi rientrava dagli infortuni: «Otávio, Uribe, Galeno ed Evanilson erano fuori da tempo ed è già noto che il ritmo agonistico è molto importante, soprattutto vista l’intensità di una partita come questa, ma hanno dato una risposta fantastica. Ho un gruppo di uomini sopra la media, oltre ad essere dei grandi professionisti. Quando si forma un gruppo forte e ben organizzato, questo spesso prevale sul talento».

SPRECO – Conceicao chiude parlando delle occasioni sprecate e della sfida di ritorno: «Dobbiamo lavorare di più quando si mette la palla in porta, perché anche nelle competizioni nazionali a volte è successo. Ci sono partite dove facciamo due o tre gol e dove possiamo segnarne di più. La partita di ritorno? Potrebbero esserci una o due cose diverse, ma tra tre settimane i momenti delle squadre potrebbero essere diversi».