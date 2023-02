Pepe recrimina: «Lautaro Martinez andava espulso. Onana bravissimo!»

Pepe rammaricato per la sconfitta del Porto contro l’Inter a San Siro nell’andata degli ottavi di Champions League. Secondo il difensore, Lautaro Martinez andava espulso

RAMMARICO − Pepe recrimina per la sconfitta di San Siro: «Abbiamo mostrato personalità e qualità per vincere ma Onana è stato bravissimo tra i pali. L’Inter ha avuto più occasioni solo dopo il cartellino rosso, perché fino a quel momento controllavamo il gioco e avevamo tanto possesso palla e creato spazi per attaccare. Abbiamo osato e abbiamo avuto due occasioni chiare in cui avremmo potuto segnare. Ma quando non capitalizzi in queste partite, paghi un prezzo alto. È difficile spiegare una sconfitta dopo quello che abbiamo fatto qui. Complimenti alla squadra. Speriamo nella prossima partita, con i nostri tifosi, di poterci rimontare. Se Otávio è stato espulso, poi, entrando nel dettaglio, anche Lautaro Martinez avrebbe meritato di vedere il secondo ‘giallo’, per fallo su di me, ed essere espulso anche lui. Se l’arbitro avesse mantenuto gli stessi criteri».