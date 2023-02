Cesari: «Inter-Porto, arbitro da 4,5! Darmian? Rigore netto. Ho dei quesiti!»

Cesari valuta negativamente l’arbitraggio di Inter-Porto. L’ex arbitro rivolge alcune critiche a Jovanović e all’assistente al VAR, soprattutto sul fallo subito in area da Darmian al quale non è stato assegnato il calcio di rigore. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di Mediaset Infinity.

INSUFFICIENTE – Graziano Cesari: «L’arbitraggio di Inter-Porto? Non mi è piaciuto per niente! Per me assolutamente insufficienti sia Jovanović che l’arbitro addetto al VAR. L’episodio del primo tempo, in cui Matteo Darmian subisce fallo nel contrasto in area, è un calcio di rigore nettissimo. Perché c’è solo un check audio tra l’assistente al VAR e l’arbitro? Perché il VAR non lo invita a rivedere le immagini? Se fossimo stati a centrocampo quel fallo sarebbe stato fischiato come calcio di punizione. Perché, invece, in area non viene dato rigore? Sulla lite in campo? Troppo calmo ma anche troppo lontano. Sembra quasi di rinunciare anche ad allontanare i calciatori. Il secondo cartellino giallo di Octávio era inevitabile se commette un fallo del genere. Il mio voto complessivo a Jovanović è un 4,5».