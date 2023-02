Del Piero: «Inter-Porto, migliori in campo i due portieri! Lukaku…»

Alessandro Del Piero, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato della vittoria dell’Inter sul Porto. L’ex attaccante si sofferma sulla prestazione di Lautaro Martinez

DIFFICILE – Queste le parole di Del Piero: «L’Inter è stata sempre in partita. Sottolineo l’entrata di Brozovic e Lukaku, sono entrati con la stessa intensità. Sono stati bravi a tenere palla, il belga ha fatto a sportellate. Stiamo parlando di una partita in cui i portieri sono stati i due portieri. Lautaro Martinez? Non ha dato segni di pesantezza in campionato, dove ha preso per mano l’Inter. Poi la Champions è la Champions. Strano il colpo di testa fuori, magari sente un filo più di tensione. Perché la partita è importante, passare il turno per l’Inter significa mettere un altro tassello di crescita dopo la vittoria dello Scudetto e la Supercoppa. Difficile uscire vivi dal Dragao, sarà una partita complicata».